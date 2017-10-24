У НАТО планують створити нові командні структури на фоні протистояння із Росією - ЗМІ

У НАТО готові схвалити рішення про створення двох командних структур, зважаючи на напружені відносини із Російською Федерацією. Про це пише «ЄП» із посиланням на The Wall Street Journal.

Зокрема, нові командні структури матимуть на меті покращити логістику союзників альянсу та захист ліній постачання. Також вони будуть спрямовані на подолання слабких місць у конфліктах із Москвою.

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Поміж тим, одна із структур переважно займатиметься забезпеченням більш швидкого переміщення людей і обладнання. А інша - зосередиться на зоні Атлантичного та Північно-Льодовитого океанів і захисті від ворожих субмарин морських шляхів, критичних для постачання в Європу.

Видання повідомляє, що міністри оборони країн-членів альянсу переглянуть нову командну структуру на зустрічі в листопаді.

Як повідомляв УНІАН раніше, видання Der Spiegel з посиланням на внутрішні документи альянсу, повідомляло, що НАТО не готовий дати відсіч у разі потенційного нападу Росії на східному фланзі.

У документі, цитованому виданням, зазначається, що можливість сил швидкого реагування НАТО адекватно відповісти на виклики, є сумнівною. Крім того, є серйозні проблеми з логістикою на східному крилі альянсу.

Речниця НАТО Оана Лунджеску відмовилася підтвердити чи спростувати агентству DPA інформацію німецького видання.