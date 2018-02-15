Знищення російських найманців у Сирії: Пєсков запевняє, що Путін не приймав рішення засекретити дані

За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі запевняють, що президент РФ Володимир Путін не приймав рішення засекретити дані про загиблих російських найманців у Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

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«Ні, президент не приймав рішення (про засекречування). Все, що ми могли сказати з цього приводу, ми вже сказали, нам нема чого додати», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання, чи приймав президент РФ рішення про засекречування інформації про кількість загиблих і поранених у Сирії.

Так Пєсков прокоментував запитання про те, що консульство Росії в Сирії мало видати відповідні довідки про загибель, а евакуацією поранених займалося Міноборони РФ.

7 лютого внаслідок авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США у Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, Глава Пентагону уникає коментарів на цю тему, стверджуючи, що інформація про знищення російських найманців у Сирії є тільки в ЗМІ.