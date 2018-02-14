Глава Пентагону: інформація про знищення російських найманців у Сирії є тільки в ЗМІ

Меттіс заявив, що не має жодної інформації про знищення росіян у Сирії, проте підкреслює, що йдеться не про військовослужбовців, а про найманців.

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що не має жодних даних про те, що внаслідок повітряних ударів Сполучених Штатів у Сирії загинули російські найманці. Водночас він визнав, що бачив повідомлення про такі смерті в засобах масової інформації.

«У пресі зараз є повідомлення. Я не маю жодних повідомлень про те, що кілька росіян, не солдатів Російської Федерації, але російських контрактників, були серед жертв. Я не можу вам нічого сказати. Ми не отримали таких даних у Центральному командуванні або Пентагоні», – сказав Маттіс, передає Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційними даними, у загоні ПВК "Вагнера", який потрапив під обстріл в Сирії, було близько 600 осіб зі стрілецькою зброєю, артилерією і танками. Причиною інциденту, в результаті якого в Сирії були знищені російські найманці, стала спроба місцевих "великих підприємців, що наразі підтримують Башара Асада", захопити родовища нафти і газу, які контролюють курди-союзники США.

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Пентагон заявив, що метою його повітряних ударів у Дейр-ез-Зорі минулого тижня були сирійські урядові війська, які напали на базу американських та сирійських опозиційних сил. Внаслідок відповіді на атаку загинули близько 100 нападників, вказувало оборонне відомство США.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков також заявив, що не знає про загиблих в інциденті 7 лютого росіян, порадивши звертатися до міністерства оборони Росії.

Група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила 12 лютого, що дізналася імена чотирьох росіян, загиблих у Сирії 7 лютого. Це Олексій Ладигін з Рязані, Володимир Логінов з Калінінграда, а також Станіслав Матвєєв та Ігор Косотуров з міста Асбест Свердловської області. Усі вони, імовірно, служили в російській «приватній військовій компанії Вагнера». При цьому Ладигін і Косотуров раніше воювали на боці сепаратистів у Донбасі.

Про те, що в Сирії під авіаудар міжнародної антитерористичної коаліції під командуванням США потрапили російські найманці, повідомляв американський телеканал CBS з посиланням на джерела в Пентагоні. За їхніми даними, це сталося в районі селища Хішам, де найманці нібито намагалися захопити нафтове родовище.

Міністерство оборони Росії відкидає повідомлення про загиблих при авіаударі росіян. У відомстві стверджують, що російських військовослужбовців у районі інциденту не було, а «місцеві ополченці» діяли без узгодження з російським командуванням.