США не будуть заважати Ізраїлю, якщо той вирішить вдарити по Ірану

Віце-президент США Джозеф Байден заявив сьогодні в інтерв`ю ведучому передачі This Week телеканалу АВС: Вашингтон не перешкоджатиме Ізраїлю в здійсненні превентивної атаки на іранські ядерні об`єкти, якщо Єрусалим вирішить, що цей удар необхідний.

Під час бесіди Байден підкреслив, що США не мають права диктувати умови жодній суверенній державі, яка сама повинна вирішувати, що вона може робити, а чого ні. Він також повідомив, що Вашингтон залишає за Ізраїлем право формувати свої відносини як з Іраном, так і з будь-якою іншою країною, повідомляє NEWSru.

Нагадаємо, що в квітні цього року Байден в інтерв`ю телерадіокомпанії CNN заявив, що він не чекає від нового уряду Ізраїлю під керівництвом лідера "Лікуда" Біньяміна Нетаньяху військовій операції проти іранських ядерних об`єктів. На думку Байдена, подібний крок був би "необачним".

Аналогічну точку зору раніше озвучив і глава оборонного відомства США Роберт Гейтс, який заявив: "Якби вони (ізраїльтяни) зробили які-небудь дії цього року, я був би здивований. Я думаю, у нас ще достатньо часу, щоб переконати Тегеран відмовитися від програми створення ядерної зброї. Не знаю, скільки... Можливо, рік, два роки, три роки".

У керівництві Ізраїлю, у свою чергу, вважають, що іранський режим в змозі створити ядерну боєголовку за півроку або рік: начальник військової розвідки (АМАН) Амос Ядлін заявив близько двох місяців тому, що іранський режим має в своєму розпорядженні майже все необхідне для створення ядерної зброї.