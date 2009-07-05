Вселенський патріарх сподівається мирно вирішувати розбіжності з РПЦ

Вселенський патріарх ВАРФОЛОМЕЙ заявив про необхідність підтримувати конструктивний діалог з Московським патріархатом, не зважаючи на виникаючі часом суперечності. Про це він сказав сьогодні в Стамбулі після богослужіння, проведеного спільно з патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛЛОМ.

Як передає Газета.ru, патріарх ВАРФОЛОМЕЙ зазначив: “Обов’язок тих, хто прийняв на себе відповідальність і служіння керівників церков, - знаходити рішення всіх виникаючих питань у дусі миру і любові для того, щоб зберегти єдність нашої святої Православної церкви”.

Він вважає, що “хмари”, які час від часу виникають у відносинах між двома “братськими церквами”, мають лише “тимчасовий характер і швидко проходять”. “Ніхто не зможе відняти у нас тієї єдності, яку ми знайшли в загальній чаші”, - сказав Вселенський патріарх після спільного Причастя.

Патріарх КИРИЛЛ, у свою чергу, подарував главі Константинопольської церкви на згадку про спільне Причастя посудину для напою, який вживається віруючими після Причастя.

Предстоятель РПЦ перебуває у Стамбулі з триденним візитом. Це його перший офіційний візит після патріаршої інтронізації.