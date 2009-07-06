Обама оцінив як дуже важливий внесок Росії в міжнародні зусилля США

Росія дала дозвіл транзит через свою територію військових вантажів США для участі у військових операціях в Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ і старший заступник держсекретаря США Вільям БЕРНС сьогодні в Москві підписали відповідну угоду між урядом РФ і урядом США «Про транзит озброєнь, військової техніки, військового майна і персоналу через територію РФ у зв`язку з участю США в місії із забезпеченню безпеки, стабілізації і відновлення Ісламської республіки Афганістан».

Президент США Барак ОБАМА на спільній прес-конференції в Москві з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ назвав це рішення дуже важливим у боротьбі з тероризмом.

«Це дуже важливий внесок з боку Росії в наші міжнародні зусилля. Це дасть нам змогу заощадити час і ресурси підтримки наших збройних сил», - зазначив Б.ОБАМА.

Окрім цього, він повідомив, що РФ і США домовилися відновити комісію у справах військовополонених і зниклих без вісті.

У спільній заяві Президентів США і РФ по Афганістану висловлюється занепокоєння у зв`язку з конфліктом, що триває в Афганістані, і наголошується на важливості нарощування зусиль міжнародного співтовариства зі сприянню стабілізації в цій країні, а також просування там демократичного процесу і економічного піднесення.

«Ми підтверджуємо свою відданість цілям спільної боротьби з тероризмом, збройним екстремізмом і незаконним обігом наркотиків в Афганістані», - йдеться в документі.