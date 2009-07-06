Майкла Джексона поховають на голлівудському кладовищі

Ідол масової культури кінця 20-го сторіччя, який помер 25 червня "король поп-музики" Майкл Джексон буде похований на кладовищі Лос-Анджелеса у вівторок, після чого відбудеться концерт пам’яті співака, повідомляє у понеділок агентство Франс Прес з посиланням на заступника мера міста.

Церемонія прощання відбудеться в спортивно-розважальному центрі Staples через дві години після церемонії поховання на кладовищі Форест Лоун, - повідомив заступник мера міста Джен Перрі.

Церемонія поховання припинить всі плітки, що стосуються бажання сім`ї співака поховати короля поп-музики на його ранчо Neverland, розташованому на півночі Лос-Анджелеса, яке фанати мріють перетворити на меморіал Майкла Джексона.

Кладовище Форест Лоун розташоване неподалік від студії Голлівуд і є одним з найвідоміших кладовищ Лос-Анджелеса. На ньому поховані багато знаменитостей, зокрема такі легенди, як Хемфрі Богарт, Кларк Гейбл і Джин Херлоу. У Форест Лоун є також і "доголлівудська історія" - на ньому встановлений пам`ятник першому президентові США Джорджу Вашингтону.

Майкл Джексон помер 25 червня на 51-му році життя в госпіталі в Лос-Анджелесі.

РІА "Новости"