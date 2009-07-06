Медведєв каже, що Росія й США зробили крок до компромісу з проблеми ПРО

Росія й США зробили крок вперед на шляху до компромісу з проблематики ПРО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав на спільній прес-конференції з Президентом США Бараком ОБАМОЮ в Москві.

«Проблема третього позиційного району - це досить складна тема для нашого обговорення, але хотів би звернути увагу на те, що в нашому спільному розумінні, яке тільки що було підписано, йдеться про взаємозв`язок між наступальними й оборонними озброєннями. Й це вже крок вперед. Ще якийсь час назад із цього приводу в нас були суцільні розбіжності», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Окрім цього, він зазначив, що необхідно пов`язати вирішення завдань ПРО США з інтересами інших країн.

«Ніхто не говорить про те, що ПРО шкідлива сама по собі або створює комусь загрозу. Навпаки, вона спрямована на вирішення ряду конкретних завдань. Питання в тому, щоб пов`язати ті або інші конфігурації протиракетної оборони з інтересами інших країн», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що сьогоднішня адміністрація США, на відміну від попередньої, взяла паузу й проводить вивчення цієї ситуації, після чого буде сформульована їхня остаточна позиція.

«Як мінімум, це також крок вперед у сенсі досягнення можливого компромісу у цій досить складній темі, тому що до цього ми чули лише одне: «всі рішення ухвалені, вони вас не стосуються», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він зазначив, що Росія виходитиме з того, що рішення американської сторони стосовно ПРО зачіпають її інтереси.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, саме з цих питань Росії й США доведеться домовлятися. Окрім цього, він додав, що в Росії усвідомлюють зростання кількості загроз, зокрема пов`язаних із балістичними ракетами, ракетами середньої дальності.