Суд відмовив матері Майкла Джексона у правах на його майно

Верховний суд Каліфорнії відмовив матері співака Майкла Джексона, який помер півтора тижні тому, в праві управління його майном.

Як передає РІА «Новости», про це йдеться в повідомленні суду.

Причина негативної відповіді суду на подане Кетрін ДЖЕКСОН прохання криється у виявленому минулого тижня заповіті самого М.Джексона, датованому 2002 роком. Відповідно до цього документа, суддя Верховного суду Майкл БЕКЛОФФ передав право тимчасового управління адвокату Джону БРАНЦІ і музичному продюсеру Джону МАКЛЕЙНУ.

Адвокати К.ДЖЕКСОН заявили протест у зв`язку з рішенням суду, заявивши про наявність конфлікту інтересів і висловивши сумнів в існуванні будь-яких відносин між М.Джексоном і М.БРАНКОЮ на момент смерті співака.

На 3 серпня призначено нові слухання з питання про управління маєтком. Також цього дня вирішуватиметься питання про опікунство над трьома дітьми співака. За право опіки над сиротами боротимуться К.ДЖЕКСОН і колишня дружина Джексона Деббі РОУ, яка є матір`ю двох старших дітей "поп-ідола".