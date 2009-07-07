У Польщі кількість фірм-банкрутів за три місяці зросла майже удвічі

У Польщі в другому кварталі поточного року зареєстровано майже 200 банкрутств компаній, що майже удвічі більше, ніж за перші три місяці року.

Про це свідчать дані компанії Euler Hermes, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними Euler Hermes, в першому півріччі в Польщі збанкрутіло 290 підприємств, що на 50% більше, ніж у першій половині 2008 року.

Серед збанкрутілих компаній переважають виробничі підприємства (майже 100) і підприємства, що працюють у сфері послуг (близько 80).

Більш як по 30 збанкрутілих компаній припадає на будівельну галузь і на підприємства, що займаються оптовим продажем. Ще близько 20 банкрутів – фірми, які займалися роздрібним продажем.

Експерти компанії Euler Hermes, яка входить до однойменної міжнародної групи, прогнозують подальше зростання банкрутств у Польщі через економічну ситуацію, що погіршується. Чинниками, що посилюють погіршення ситуації польських фірм, аналітики компанії називають зниження обсягів експорту, залежність від імпортних комплектуючих у виробництві експортних товарів і внутрішній попит, що зменшується.

Також експерти відзначають збільшення кількості великих фірм серед збанкрутілих, зокрема тих, акції яких продаються на фондових майданчиках. У першому півріччі у Польщі збанкрутіло близько 30 таких фірм.

70% загальної кількості збанкрутілих фірм за перші шість місяців року становлять товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомляв УНІАН, за перший квартал 2009 року в Польщі кількість збанкрутілих підприємств збільшилася на 11% – до майже 100 фірм.

Довідка УНІАН. Група Euler Hermes була створена в результаті злиття французької компанії Euler і німецької страхової компанії Hermes. Щороку вона страхує трансакції компаній на суму близько 600 млрд. євро в 40 країнах світу. У Польщі працює з 1999 року.