Доньок Обами в Москві розважали Бабкіна і ансамбль Моісєєва

Дружині президента США Барака Обами Мішель і його донькам Мелії і Саші сподобалося російське народне мистецтво. Американські гості разом з дружиною президента Росії Світланою Медведєвою у вівторок після офіційного прийому в Кремлі сходили на добродійний концерт в театрі Станіславського і Неміровича-Данченко. Концерт для дітей з будинків-інтернатів Москви і Підмосков`я давали ансамбль народного танцю імені Моісєєва, ансамбль "Березка" і Надія Бабкіна з ансамблем "Русская песня". Вони виконували найвідоміші твори, зокрема, "Калинку". "Яблочко" ансамблю Моісєєва довелося виконати на біс. Після концерту дружини президентів і юні гості поспілкувалися з артистами. Мішель Обама сказала, що її дочки хотіли побачити споконвічне російське мистецтво і народні танці. Самі Мелія і Саша сказали Надії Бабкиній, що їм концерт сподобався. Мішель Обама подякувала Світлані Медведєвій за запрошення на концерт і гостинність і у свою чергу запросила її в гості до Вашингтона.

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