У машині мільярдера Керімова, що розбився в Ніцці, була Тіна Канделакі

Найбагатший депутат Держдуми і один з найбагатших людей Росії Сулейман Керімов потрапив в аварію на своєму автомобілі Ferrari Enzo на Лазурному березі в Ніцці (Франція). Автомобіль, в якому знаходився олігарх, а також відома телеведуча Тіна Канделакі, врізався в дерево і загорівся.

За інформацією газети "Ведомости", Канделакі серйозно не постраждала і вже повернулася до Москви.

Стан самого Керімова у французьких лікарів "викликає побоювання, і майбутні 48 годин будуть для нього надзвичайно важливі". Мільярдер одержав чисельні опіки і черепно-мозкову травму.

У суботу близько 15:30 за місцевим часом 40-річний депутат Керімов (Дагестан, фракція ЛДПР) за кермом чорного Ferrari прямував з аеропорту Ніцци до центру міста по Англійській набережній.

З невідомої причини на ділянці, де дозволена швидкість не перевищує 50 км/год, автомобіль втратив управління, врізався в дерево на узбіччі і загорівся. Газета "Коммерсант" вказує, що автомобіль Керімова буквально летів на величезній швидкості. Можливо, це і стало причиною ДТП.

Керімов зміг самостійно вибратися з кабіни і качався по траві, яка горіла. Йому допомогли очевидці ДТП. Автомобіль змогли згасити лише пожежні аеропорту Ніцци. В результаті аварії і величезної "пробки", що утворилася на її місці, в`їзд до Ніцци був блокований протягом приблизно двох годин.

Вертоліт доставив Керімова з сильними опіками в спеціалізоване відділення лікарні Conception в Марселі, де він був підключений до апарату штучного дихання. Постраждалий знаходиться в стані штучної коми.

Ferrari вартістю близько 675 тисяч євро відновленню не підлягає.

Керімов займає 72-е місце в світовому списку мільярдерів Forbes 2006 року, його статки оцінюються в 7,2 млрд доларів. Одружений, має двоє дітей.

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