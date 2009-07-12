Парламент Грузії дозволив поліції застосовувати несмертельну зброю
04:03, 12 липня 2009Світ
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І посилив вимоги до акцій протесту
Парламент Грузії, більшість в якому належить пропрезидентській партії, ухвалив у першому читанні законопроект, який посилює правила проведення масових акцій протесту, передає радіо "Свобода".
Документ містить список об`єктів, за 20 метрів від яких заборонено проводити масові акції. Забороняється перекриття проїжджої частини. Термін адміністративного арешту збільшується з 30 до 90 днів. Поліцейським в певних ситуаціях дозволяється використання несмертельної зброї.
Опозиція піддала законопроект різкій критиці, назвавши його "кроком назад у демократичному процесі".
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