Парламент Грузії дозволив поліції застосовувати несмертельну зброю

Парламент Грузії, більшість в якому належить пропрезидентській партії, ухвалив у першому читанні законопроект, який посилює правила проведення масових акцій протесту, передає радіо "Свобода".

Документ містить список об`єктів, за 20 метрів від яких заборонено проводити масові акції. Забороняється перекриття проїжджої частини. Термін адміністративного арешту збільшується з 30 до 90 днів. Поліцейським в певних ситуаціях дозволяється використання несмертельної зброї.

Опозиція піддала законопроект різкій критиці, назвавши його "кроком назад у демократичному процесі".