3/4 білорусів не хочуть вмирати за Росію

Більше половини громадян Білорусі не готові підтримати президента Олександра Лукашенко в його прагненні за будь-яку ціну убезпечити східні межі Росії від НАТО. Твердження голови держави про те, що, "якщо танки підуть звідти (із Заходу) на Росію, ми тут вмиратимемо за Росію", підтримали лише 25,9 відсотки опитаних білорусів.

Про це, як передає «Росбалт», говорять результати дослідження, проведеного соціологами Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень. Більше половини (51,4 відсотки) респондентів не погодилися із згаданими словами Лукашенко, а 10,8 відсотки сказали, що їм це байдуже.

Разом з тим 53 відсотки опитаних погодилися з недавніми словами Лукашенко про те, що збільшення Росією ціни на газ – "це однозначно розрив всіх відносин, в економіці – так точно". Не згодні з цим 32,4 відсотки респондентів.

Лента.ру