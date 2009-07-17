Два вибухи біля готелів у Джакарті: загинули не менше 9 осіб

В результаті вибухів, які прогриміли 17 липня біля двох готелів у Джакарті, загинули, за уточненими даними, 9 осіб, ще не менше 50 дістали поранення, повідомляє Associated Press з посиланням на представників індонезійської влади.

Раніше джерела в міській поліції повідомили, що серед загиблих - чотири іноземці, не уточнюючи, громадянами яких країн вони є. Пізніше співробітник Мінохоронздоров`я Індонезії уточнив, що серед загиблих є громадянин Нової Зеландії. В той же час AFP повідомило про загиблого австралійця. Поранення в результаті терактів, за словами лікаря однієї з лікарень Джакарти, куди доправили потерпілих, одержали 11 громадян іноземних держав.

Вибухові пристрої, закладені біля готелів Ritz-Carlton і Marriott, спрацювали в центрі Джакарти близько 08:00 за місцевим часом. Очевидці події повідомили, що інтервал між вибухами складав не більше п`яти хвилин.

У 2003 році готель Marriott в Джакарті вже зазнав нападу терористів. Тоді в результаті вибуху, відповідальність за який поклали на угрупування "Джемаа Ісламія", загинули 12 осіб.

Лента.ру