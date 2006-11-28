Україна продовжує розглядати СНД як інструмент

Україна продовжує розглядати Співдружність Незалежних Держав як інструмент ефективного багатостороннього діалогу, особливо в економічному вимірі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, підбиваючи підсумки Ради голів держав - учасниць СНД.

Як повідомила журналістам його прес-секретар Ірина ВАННІКОВА, глава держави зауважив, що Україна мала багато сподівань на потенціал саміту СНД, але не всі вони справдилися. Це пов’язано з тим, що не всі конструктивні пропозиції України були враховані.

Серед позитиву Президент України відзначив прийняття низки важливих рішень, зазначила прес-секретар.

Також важливими В.ЮЩЕНКО вважає двосторонні зустрічі та консультації. І.ВАННІКОВА повідомила, що, зокрема, Президент України зустрівся з президентом Узбекистану Ісламом КАРІМОВИМ, президентом Молдови Володимиром ВОРОНІНИМ, президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом АЛІЄВИМ, президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ і президентом Республіки Білорусь Олександром ЛУКАШЕНКОМ.