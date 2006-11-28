Березовський підтвердив, що в його офісі знайдені сліди полонію-210

Російський бізнесмен Борис Березовський, який живе в Лондоні, підтвердив, що в його офісі знайдені сліди полонію-210, який виявлений в тілі покійного екс-офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

"Я підтверджую, що в моєму офісі знайдені сліди полонію-210", - зазначається в поширеній у вівторок увечері заяві підприємця. Раніше Березовський відмовлявся коментувати такі повідомлення.

Раніше про виявлення полонію-210 в офісі Березовського в Лондоні повідомила місцева поліція. Бізнесмен висловив надію, що Скотланд-Ярд проведе "ретельне і професійне розслідування" причин смерті Литвиненка.

Олександр Литвиненко, який 2000 року втік до Великобританії і того ж року отримав британський паспорт, помер увечері 23 листопада. Лікарі наразі не дали медичного висновку про причини його смерті.

Поліція виявила сліди радіації в кількох місцях у Лондоні, де бував перед смертю Литвиненко, у тому числі і в офісі Березовського за адресою Даун-стріт, 7.

1998 року Литвиненко і ряд офіцерів ФСБ організували в Москві прес-конференцію, де оголосили, що їм нібито наказано вбити Березовського, який тоді мав високі державні посади в Росії.

Після того, як і Литвиненко, і Березовській почали жити в Лондоні, бізнесмен надавав екс-офіцерові ФСБ фінансову підтримку, зокрема, на гроші Березовського був придбаний будинок для сім`ї Литвиненка в британській столиці.

РІА "Новости"