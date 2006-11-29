Скарамелла звинуватив Литвиненка в контрабанді радіоактивних матеріалів

Маріо Скарамелла повідомив співробітників Скотленд-Ярду, що Олександр Литвиненко під час служби у ФСБ займався постачаннями радіоактивних матеріалів з Росії в країни Заходу, пише в середу британська газета The Independent.

Скарамелла - громадянин Італії з яким Литвиненко зустрічався в лондонському суші-барі Itsu в день свого отруєння, зробив таку заяву під час бесіди зі співробітниками Скотленд-Ярду, для якої він у вівторок прибув до Лондона.

За словами італійця, Литвиненко розповідав йому, що під час служби у ФСБ кілька разів брав участь в операціях спецслужб по переправленню радіоактивних матеріалів до Європи для подальшого продажу. Зокрема, повідомив Скарамелла газеті The Independent, Литвиненко детально розповідав йому про свою участь у постачанні партії контрабандних радіоактивних матеріалів покупцеві до Цюріха в 2000 році.

За твердженням італійця, керівництво цією операцією було одним з останніх завдань Литвиненка на службі у ФСБ, незабаром після її завершення він публічно розкрив плани замаху на відомого підприємця Бориса Березовського і емігрував до Великої Британії.

У свою чергу, близький знайомий Литвиненка глава Фонду громадянських свобод Олександр Гольдфарб заявив The Independent, що у його присутності колишній співробітник ФСБ ніколи не згадував про будь-які операції з радіоактивними речовинами, у яких він, нібито, брав участь. За словами Гольдфарба, нічого подібного не чули й інші їх спільні з Литвиненком знайомі.

Після того, як стало відомо про отруєння Литвиненка, висувалися версії, що токсична речовина могла потрапити в організм колишнього співробітника ФСБ саме під час зустрічі зі Скарамеллою 1 листопада 2006 року. Проте представники британських правоохоронних органів, до яких за коментарями звернулося видання, повідомили, що Скарамеллі після того, як він дасть свідчення, найімовірніше буде присвоєно статус свідка. За їх словами, поки немає жодних причин підозрювати, що він як-небудь причетний до смерті Литвиненка.

Лента.ру