У Словаччині на музичному фестивалі Pohoda обвалився подіум

Одна людина загинула в результаті обвалення подіуму на музичному фестивалі Pohoda у словацькому місті Тренчин.

За попередніми даними, ще більше 40 чоловік поранені, повідомляє словацький телеканал TA3.

За даними телеканалу, подіум обвалився через сильний вітер під час буревію, що несподівано обрушився на учасників концерту.

Під час обвалення конструкції на ній перебували понад 200 чоловік.

На місце трагедії прибувають десятки карет «швидкої допомоги». Організатори фестивалю перервали концерт та евакуюють людей, повідомляє «Газета.ру».

Фестиваль Pohoda у Тренчині – одна з найвідоміших музичних подій Словаччини останніх років. Починаючи з 1997 року він проходить у місті Тренчин наприкінці липня. У 2008 році кількість глядачів фестивалю уже перевищувала 30 тисяч чоловік.