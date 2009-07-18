Британські поліцейські-язичники відпочиватимуть у «священні дні»

Керівництво британської поліції погодилося надати поліцейським, що сповідають язичество, право відпочинку в Хеллоуїн, день літнього сонцестояння і інші язичницькі свята, пише у суботу британська газета Daily Express.

Федерація поліцейських служб і МВС країни офіційно визнали язичників як соціальну меншину і гарантували їм ті ж права, як і іншим релігійним общинам. Тепер члени Асоціації поліцейських-язичників отримають право узяти вихідний в священні для них дні.

Всього в поліцейських службах Великобританії числяться близько 500 послідовників язичества.

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