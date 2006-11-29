Генсек: ризький саміт НАТО став дуже продуктивним
Аргументи Яапа де Хооп Схеффера
На саміті НАТО досягнуто домовленість про направлення до Афганістану додаткових військ.
Як передає РІА «Новости», про це повідомив Генеральний секретар НАТО Яап де Хооп
"Ми домовилися, в першу чергу, про відновлення безпеки в Афганістані й направлення туди додаткових військ", - сказав він.
Крім того, за словами Я.СХЕФФЕРА, на зустрічі було підписано важливий договір щодо розгортання систем протиракетної оборони в Європі, а також про збільшення фінансування військових програм НАТО, та збільшення військової присутності в зонах конфліктів.
Він висловив переконання, що ризький саміт НАТО став "дуже продуктивним".
"Саміт вніс надію на те, що альянс буде дієздатним, і зможе відповісти на всі загрози XXI століття", - підкреслив генсек.
Він повідомив про попередній порядок денний наступного саміту НАТО в 2008 році. За словами Я.СХЕФФЕРА, на ньому обговорюватимуться такі питання, як розширення альянсу, а також проведення в ньому військових і управлінських реформ.