Уряд Литви заборонив продавати Mazeikiu nafta Росії

Уряд Литви затвердив нову редакцію Національної економічної стратегії. В одному з її положень сказано, що енергетичним підприємством не може керувати компанія з тієї країни, звідки надходять енергоресурси. Це означає, що єдиний НПЗ в Прибалтиці Mazeikiu nafta не може бути проданий російським нафтовим корпораціям, оскільки нафта на завод надходить саме з Росії.

Раніше Mazeikiu nafta належав "ЮКОСу", проте колишній компанії Михайла Ходорковського довелося продати актив у середині 2006 року. Покупцем став польський концерн PKN Orlen. На завод також претендували російські компанії, зокрема "Лукойл" і ТНК-ВР.

Наприкінці серпня в ЗМІ з`явилася інформація, згідно з якою поляки хотіли б перепродати НПЗ "Лукойлу", оскільки 29 липня 2006 року на нафтопроводі "Дружба", що веде з Росії до Литви, сталася аварія, і постачання нафти були скорочені. Пізніше представники PKN Orlen спростували ці повідомлення.

У Національній економічній стратегії Литви, ухваленій урядом, також сказано, що частка енергоресурсів, що імпортуються з однієї країни, не повинна перевищувати 30 відсотків загального енергобалансу Литви. Крім того, уряд заявив про пуск до 2015 року нової АЕС і про сполучення ЛЕП Литви із скандинавськими і польськими мережами до 2012 року.

Тепер Національну економічну стратегію повинен схвалити сейм країни.

Лента.ру