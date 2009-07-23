У Ризькому порту стався витік отруйних речовин: є загроза вибуху

Витік отруйних речовин стався на території Ризького порту в ніч на четвер, проводиться евакуація жителів довколишніх будинків, існує загроза вибуху, повідомила РІА новості прес-секретар мера Риги Ганна Кононова. Вночі в одному з контейнерів в Ризькому порту почалася неконтрольована реакція хімічних речовин, внаслідок чого відбувся витік ацетонциангідріну - безбарвної речовини, яка є дуже токсичною. Працівники порту виявили витік тільки вранці. "В даний момент триває евакуація жителів будинків, які розташовані неподалік від порту", - сказала Кононова. За її словами, загроза вибуху, що зберігається, ускладнює ліквідацію наслідків аварії.