ЄС думає, чи варто включати американців до складу місії у Грузії

Європейський Союз розглядає можливість включення представників США та інших країн до складу місії у Грузії.

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-видання “EUobserver”.

За даними видання, на зустрічі дипломатів 22 липня у Брюсселі за розширення місії спостерігачів виступили, зокрема, Велика Британія, Нідерланди та Чехія.

Водночас, зазначає видання, ряд європейських країн висловили побоювання щодо того, що включення представників США до складу місії спостерігачів може, з одного боку, викликати атаки сепаратистів на миротворців, а з іншого – погано вплинути на російсько-грузинські переговори у Женеві.

Формальне обговорення можливості розширення місії спостерігачів за рахунок представників третіх країн відбудеться вже у вересні, зазначає видання.

27-28 липня у Брюсселі також відбудеться засідання Ради міністрів ЄС із загальних справ та зовнішніх відносин, у ході якого міністри планують продовжити мандат для місії спостерігачів у Грузії ще на рік – до 14 вересня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, місія спостерігачів ЄС була направлена до Грузії після російсько-грузинської війни, яка сталася на початку серпня 2008 року. В результаті воєнних дій Росія визнала незалежність і фактично контролює дві грузинські території: Абхазію та Південну Осетію.