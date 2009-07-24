Обама примудрився посваритися з усією американською поліцією разом?

Президент США Барак Обама образив американських поліцейських, звинувативши поліцію в расизмі. Під час нещодавньої прес-конференції глава держави заявив, що поліцейські "діяли безглуздо", заарештувавши чорношкірого професора, запідозривши його в пограбуванні власного будинку.

Викладач Гарвардського університет Генрі Луіс Гейтс-молодший був заарештований 16 липня. До поліції зателефонувала жінка, яка заявила, що до сусіднього будинку намагаються вдертися два чорношкірі чоловіки. Насправді професор Гейтс намагався силою відкрити власні двері, які заклинило, розповідає агентство AP.

Офіцер поліції, який заарештував викладача, каже, що той почав кричати на поліцейських, звинувачувати їх в расизмі. Крім того, він відмовлявся пред`явити документи, які підтверджують право на мешкання в будинку, заявляє сержант Джеймс Кроулі, який затримав чоловіка.

На прес-конференції в середу Обаму запитали, що він думає про цей інцидент. Той відповів, що поліція діяла "доволі безглуздо", заарештувавши людину у власному будинку. Президент також зауважив, що поліцейські набагато частіше мають претензії до афроамериканців і латиноамериканців, ніж білих.

При цьому Обама заявив, що проблема расизму в США успішно долається. Як наочне підтвердження чорношкірий президент навів самого себе.

"Президент своїми заявами налаштував проти себе офіцерів правопорядку по всій країні", - вважає Девід Холуей, голова Міжнародного братства офіцерів поліції, куди входять 15 тис. американських правоохоронців. У Білому домі поспішили пояснити, що Обама не називав нікого з поліцейських "дурними", він лише зауважував, що ситуація біля будинку Гейтса вийшла з-під контролю.

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