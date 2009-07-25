Німецькі війська захопили столицю талібів на півночі Афганістану

В результаті великого наступу, розгорненого на півночі Афганістану в районі Кундуза, військовослужбовці бундесверу, які підтримують дії афганської армії, поставили під свій контроль головний опорний пункт бойовиків місто Чардара (Char Darah), повідомляє Stern.

Таліби й інші бойовики були вибиті з регіону. Щонайменше 13 з них убиті, багато поранених. Під час боїв загинули також четверо солдатів афганської армії. Серед військовослужбовців бундесверу поранених і загиблих немає.

Під час боїв на півночі Афганістану німецькі військовослужбовці з сил швидкого реагування міжнародного контингенту ISAF вперше застосували проти талібів бронетехніку і важке озброєння.

За деякими даними, в операції брали участь 300 німецьких солдатів. Міністр оборони ФРН Франц Йозеф Юнг обгрунтував необхідність її проведення загостренням обстановки в регіоні Кундуза, де за останній час почастішали напади талібів. З афганського боку в операції, яка одержала назву "Орел", брали участь близько 900 військовослужбовців.

Юнг наголосив, що ці події не є війною і що йдеться про заходи задля стабілізації обстановки. Тим часом ряд німецьких політиків висловили занепокоєння ескалацією бойових дій на півночі Афганістану, зазначивши, що формулювання "операція із стабілізації обстановки" не відображає того, що відбувається в регіоні.

Згідно з даними опитування, проведеного на початку липня, дві третини громадян ФРН виступають за швидке виведення німецького контингенту ISAF з Афганістану. Зі свого боку Франц Йозеф Юнг заявив, що німецькі війська залишаться в Афганістані ще на п`ять-десять років.

Лента.ру