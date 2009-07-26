Іран готовий завдати удару по ядерних об'єктах Ізраїлю

Іран здатний завдати удару по ядерних об`єктах Ізраїлю як відповідь на напад, заявив командувач Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) генерал Мохаммад алі-Джафарі. "Якщо Ізраїль братиме участь в будь-яких наступальних діях проти Ірану, ми готові вразити будь-які цілі на території окупованої Палестини", - сказав глава іранського елітного силового підрозділу, передає Associated Press з посиланням на арабомовний телеканал al-Alam.

"Немає нічого, що завадило б нам завдати удару по ізраїльських ядерних об`єктах, і це безперечно станеться, якщо Ізраїль вирішить атакувати", - зазначив генерал, додавши, що іранські ракети "характеризуються достатньою точністю, щоб уразити всі ядерні об`єкти Ізраїлю".

Ізраїль раніше неодноразово попереджав, що може піти на силове вирішення іранської ядерної проблеми, якщо Тегеран не відмовиться від своєї атомної програми.

Згідно з поширеною думкою, Ізраїль має невеликий ядерний арсенал в кількості 100-200 ядерних боєзарядів. Проте Ізраїль офіційно не підтверджує цього і не приєднується до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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