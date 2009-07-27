Саркозі потрапив до лікарні прямо з бігової доріжки

Президент Франції Ніколя Саркозі, якого несподівано госпіталізували в Парижі у неділю, почувається добре, перебуває при свідомості і нормально спілкується з медичним персоналом. Про це заявили представники президентської адміністрації.

Саркозі стало зле під час заняття бігом у його заміській резиденції. Гвинтокрилом президента доставили до паризького госпіталю.

За словами міністра охорони здоров`я Франції, в Саркозі відбулося порушення серцевого ритму. Помічники президента повідомили агентству «Франс Прес», що проблеми можна охарактеризувати як незначні, і котрі не становлять загрози для здоров’я.

Радіо Свобода