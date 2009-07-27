Саркозі потрапив до лікарні прямо з бігової доріжки
08:43, 27 липня 2009Світ
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У Президента – проблеми з серцем
Президент Франції Ніколя Саркозі, якого несподівано госпіталізували в Парижі у неділю, почувається добре, перебуває при свідомості і нормально спілкується з медичним персоналом. Про це заявили представники президентської адміністрації.
Саркозі стало зле під час заняття бігом у його заміській резиденції. Гвинтокрилом президента доставили до паризького госпіталю.
За словами міністра охорони здоров`я Франції, в Саркозі відбулося порушення серцевого ритму. Помічники президента повідомили агентству «Франс Прес», що проблеми можна охарактеризувати як незначні, і котрі не становлять загрози для здоров’я.
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