У Болівії автобус впав у прірву: 21 загиблий

У Болівії кількість загиблих в результаті падіння з обриву автобуса досягла 21-ї особи, повідомляє ІТАР-ТАРС. За словами начальника поліції департаменту Таріха на півдні країни, де відбулося ДТП, аварія сталася на небезпечній ділянці шосе неподалік від кордону з Аргентиною, коли пасажирський автобус з`їхав з дороги і впав з висоти 200 м. Щонайменше, 25 осіб отримали поранення. Їм надається медична допомога. Поліція з’ясовує причини пригоди.