У Болівії автобус впав у прірву: 21 загиблий
10:03, 27 липня 2009Світ
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Щонайменше, 25 людей - поранені
У Болівії кількість загиблих в результаті падіння з обриву автобуса досягла 21-ї особи, повідомляє ІТАР-ТАРС. За словами начальника поліції департаменту Таріха на півдні країни, де відбулося ДТП, аварія сталася на небезпечній ділянці шосе неподалік від кордону з Аргентиною, коли пасажирський автобус з`їхав з дороги і впав з висоти 200 м. Щонайменше, 25 осіб отримали поранення. Їм надається медична допомога. Поліція з’ясовує причини пригоди.
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