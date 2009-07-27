Росія ратифікувала договір про Антикризовий фонд ЄврАзЕС

Росія ратифікувала Договір про заснування Антикризового фонду Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний закон «Про ратифікацію Договору про заснування Антикризового фонду Євразійського економічного співтовариства і Угоди про керування коштами Антикризового фонду Євразійського економічного співтовариства» підписав Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Закон ухвалено Державною думою РФ 15 липня 2009 року і схвалено Радою Федерації 18 липня 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, Антикризовий фонд ЄврАзЕС створено для подолання негативних наслідків світової фінансової та економічної кризи державами - членами ЄврАзЕС, забезпечення їх економічної і фінансової стійкості, а також з метою сприяння подальшому поглибленню інтеграції національних економік. Кошти фонду планується використовувати для надання суверенних позик і стабілізаційних кредитів державам - учасникам ЄврАзЕС, а також для фінансування міждержавних інвестиційних проектів.

За інформацією першого заступника комітету Держдуми у міжнародних справах Леоніда СЛУЦЬКОГО, кожний представник учасника Фонду в його Раді при голосуванні про ухвалення рішень буде наділений кількістю голосів пропорційно розміру грошового внеску відповідної держави.

9 червня керівники урядів країн Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) підписали договір про заснування Антикризового фонду в обсязі 10 млрд. дол. Головою Ради фонду призначено віце-прем`єра, міністра фінансів Росії Олексія КУДРІНА.

Російська частка у фонді складає значну частину статутного капіталу – 7,5 млрд. дол., казахська - 1 млрд. дол., білоруська – 10 млн. дол.

Довідка УНІАН. Євразійське економічне співтовариство (ЄврАзЕС) - міжнародна економічна організація, наділена функціями, пов`язаними з формуванням спільних зовнішніх митних кордонів країн, що входять до неї (Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія, Таджикистан і Узбекистан), виробленням єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та іншими складовими функціонування спільного ринку. Україна має в ЄврАзЕС статус спостерігача.