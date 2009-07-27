Під час аварії автобуса в Польщі 9 українців отримали травми

Під час аварії автобуса в Польщі, що сталася вночі 26 липня, 9 українців отримали незначні травми.

Про це кореспонденту УНІАН в Польщі повідомили в українському консульстві в Кракові.

За даними консульства, в аварії отримали «синці та подряпини» дев’ятеро українців із 47 пасажирів автобуса, котрий прямував зі Львова до німецького міста Карлсруе.

Власник автобуса - німецька компанія-перевізник - в неділю близької 15.00 надала інший автобус, на якому усі 47 пасажирів (більшість українці), продовжили свою подорож до Німеччини.

До того часу пасажири перебували у пожежному відділені міста Хшанова, неподалік від якого сталась аварія, де місцева влада забезпечила їх харчуванням.

Дев’ятьом постраждалим, серед яких, за даними консульства, не було дітей, надана допомога в лікарні, після чого вони приєднались до основної групи й чекали прибуття нового автобуса.

Співрозмовник агентства сказав, що жоден з українців-пасажирів автобуса не звертався за додатковою допомогою до консульства.

Він уточнив, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням на ділянці дороги, де проводився ремонт.

Автобусом керували 2 водії, обидва громадяни України.

У консульстві також зауважили, що не мають інформації, чи мають намір українці добиватись від перевізника відшкодування за шкоду, завдану внаслідок аварії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час аварії автобуса у Польщі постраждало шестеро українців, в тому числі одна дитина.