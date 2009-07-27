Медведєв: дискредитація влади – це коли «вивіски інші, а пики - ті ж самі»

Президент Росії Дмитро Медведєв зажадав від Генпрокуратури РФ жорстко перевіряти виконання закону про ігрові зони, оскільки порушення в цій області дискредитують державу.

"Цей бізнес (ігорний) мімікрує. Треба перевірити, що в цій області відбувається, і чи не вийшло так, що після закриття казино його діяльність продовжується в напівлегальній або нелегальній формі", - заявив Медведєв. "Залежно від того, наскільки ми будемо активні, наскільки ми будемо наполегливі, громадяни судитимуть про стан правопорядку в країні", - додав він. За словами президента, "якщо ж будуть просто інші вивіски, а за ними ті ж самі пики, це буде гірша дискредитація влади". Медведєв зажадав від генпрокурора Юрія Чайки і далі займатися цим питанням, застосовуючи, зокрема, кримінальні покарання. Чайка визнав, що випадки спроб обійти закон "повсюдно мають місце".

З 1 липня 2009 року відповідно до федерального законодавства РФ всі гральні заклади на території Росії повинні були закритися або переміститися в одну з чотирьох спеціальних гральних зон - в Приморському і Алтайському краях, Калінінградські області, а також на межі Краснодарського краю і Ростовської області.

РІА новості