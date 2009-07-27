Сомалійські пірати припинили напади через погану погоду

Представники міжнародних морських сил, що займаються боротьбою з піратами біля берегів Сомалі, попереджають про можливість нових атак, передає Бі-Бі-Сі.

За їхніми словами, зниження кількості інцидентів, що спостерігалося останніми тижнями, було викликане поганою погодою в Сомалі.

Об`єднані сили включають більш як 30 суден із 16 держав.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в полоні у сомалійських піратів знаходяться два судна, у складі екіпажів яких є громадяни України: MV Hansa Stavanger, захоплене 5 квітня, серед членів його екіпажу двоє громадян України, і балкер «Аріана» з українським екіпажем (24 особи), захоплений піратами 2 травня.

Довідка УНІАН. За даними штабу ВМФ Росії, на даний час в районі Сомалі діють п`ять крупних угруповань піратів загальною чисельністю більш як 5 тисяч осіб. За 2008 рік було 111 спроб захоплення кораблів, при цьому захопили 42 судна.