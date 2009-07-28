У Бангладеш 25 дітей померли від отруєння парацетамолом

У Бангладеш як мінімум 25 дітей у віці від одного до п`яти років померли за останні два тижні від отруєння токсичними речовинами, виявленими у сиропі парацетамолу, виготовленому місцевою фармацевтичною компанією.

Про це повідомив міністр охорони здоров`я Бангладеш Рауль ХАКВЕ, передає Газета.ру.

За його словами, у сиропі було виявлено слаботоксичну речовину діетиленгліколь, яку використовують для фарбування в текстильній промисловості і при обробці виробів з шкіри.

Як заявив глава Мінохоронздоров`я, виробник ліків додавав до парацетамолу діетиленгліколь, тому що він у 10 разів дешевший за пропіленгліколь, що використовується як розчинник у сиропі парацетамолу.