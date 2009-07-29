Стан російського злодія в законі Япончика залишається важким

Стан кримінального авторитета В’ячеслава Іванькова на прізвисько «Япончик» залишається важким, заявляють лікарі.

Після замаху йому була зроблена термінова операція, проте поки про істотне поліпшення говорити рано.

Замах на В’ячеслава Іванькова, відомого в кримінальному світі за прізвиськом «Япончик» було скоєно напередодні увечері, коли він виходив з кафе на півночі Москви. По ньому відкрили вогонь з припаркованої на іншому боці вулиці «Газелі». Всередині машини слідчі виявили снайперську гвинтівку з оптичним прицілом. За іншими даними в машині було відразу двоє вбивць. В результаті замаху Іваньков одержав три поранення в живіт і був доставлений у лікарню.

В’ячеслав Іваньков відомий як один із найстаріших російських злодіїв у законі. Йому - 69 років. За деякими даними, він прибув до Росії для вирішення суперечки між двома угрупуваннями, що контролюють гральний бізнес у столиці. Ймовірно, одне з них вирішило усунути його після невдалих переговорів.

Эхо Москвы