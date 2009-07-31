У Багдаді атаковано п'ять шиїтських мечетей, загинули 29 людей

18:31, 31 липня 2009
Світ
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Вибухи пролунали перед закінченням молитви

П`ять вибухів прогриміли біля шиїтських мечетей у Багдаді, забравши життя 29 осіб, поранень зазнали понад 60 мирних жителів, передає ІТАР-ТАСС.

Для нападів бойовики використовували заміновані автомобілі й закладені біля будівель вибухові пристрої. Всі теракти було здійснено незадовго до закінчення п`ятничної молитви відразу в декількох районах міста. Найбільшу кількість жертв спричинив вибух автомобіля біля мечеті Аш-Шруфі в районі Еш-Шааб на півночі іракської столиці - загинули 20 мирних жителів, ще 40 осіб постраждали. Частина будівлі внаслідок потужного вибуху обрушилася. Життя ще 9 іракців забрали теракти біля мечетей Ас-Садрейн, Аль-Хакіма та імама Ас-Садика на півдні й південному сході Багдада.

За минулий місяць це перша така масштабна акція екстремістів у шиїтських районах Багдада. У червні жертвами аналогічних нападів у найбільшому шиїтському кварталі Мадінат-Садр стали понад 70 осіб. Незабаром після цих подій прем`єр-міністр Нурі аль-МАЛИКИ заявив, що подібні спалахи насильства підживлюються "якимись силами ззовні", зокрема шляхом видання екстремістсько налаштованим суннітськими лідерами фетв (релігійних розпоряджень), підбурюючих до вбивства шиїтів.

 

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