У Москві міліція розігнала «Марш незгодних»

У центрі Москви за спробу проведення несанкціонованого «Маршу незгодних» були затримані 47 опозиціонерів, серед них – один із керівників опозиційної коаліції «Інша Росія» Едуард ЛІМОНОВ. Міліція розігнала мітинг.

Як передає РІА «Новости», про це повідомили в Управлінні інформації Московського МУВС.

«За спробу проведення на Тріумфальній площі несанкціонованої акції – «Маршу незгодних» – міліціонери затримали 47 осіб», – повідомили в МУВС, додавши, що серед затриманих є і Е.ЛІМОНОВ.

Усі затримані доставлені у відділок міліції для складання протоколів про адміністративне правопорушення, зазначив представник столичного МУВС.

Крім того, за даними «Газети.Ru», на «Марші незгодних» були затримані три кореспонденти цього інтернет-видання.

Співробітники міліції затримали кореспондентів «Газети.Ru» без пояснення причин. Представники ЗМІ показали журналістські посвідчення, але міліціонери сказали, що надані документи не є посвідченням особи.

Також з відділення внутрішніх справ (ВВС) «Тверське» були госпіталізовані п`ятеро учасників «Маршу незгодних». Як повідомив «Газеті.Ru», Олександр АВЕРІН, член виконкому «Іншої Росії», троє з госпіталізованих – прихильники Е.ЛІМОНОВА Равіль БАШИРОВ, Дмитро ПУТЕНІХІН і Андрій МІЛЮК – були побиті бійцями спецпідрозділу “ОМОН”. Ще двом – активістці Об`єднаного громадянського фронту (ОГФ) Людмилі ЛЮБОМУДРОВІЙ і випадковому перехожому Сергію ЗУБКОВУ стало зле.

На даний момент Е.ЛІМОНОВ і троє його соратників звільнені.

За словами А.АВЕРІНА, їх зобов`язали з`явитися в ВВС у понеділок у зв`язку зі звинуваченням у проведенні несанкціонованого мітингу.