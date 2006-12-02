Серія потужних вибухів в Багдаді забрала життя 38 осіб
17:24, 02 грудня 2006Світ
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Вибухнули три автомобілі
Щонайменше 38 осіб загинули і 84 дістали поранення в неділю в результаті серії вибухів в столиці Іраку.
Як повідомляє агентство Рейтер з посиланням на джерела в іракській поліції, в центрі Багдада вибухнули три автомобілі, начинені вибухівкою.
Лікарі не виключають, що кількість жертв може зрости.
Тим часом кількома годинами раніше в Багдаді вантажівка врізалася в автобусну зупинку. Загинули 18 людей. У поліції поки немає упевненості в тому, був це теракт або нещасний випадок.
Сьогодні ж з різних частин Іраку надходили повідомлення про напади бойовиків на мирних жителів і сили безпеки країни. У цих зіткненнях загинули 9 іракців.
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