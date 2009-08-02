Друга грузинська війна була б помилкою

Місія спостерігачів Євросоюзу не виявила на контрольованій грузинською стороною території доказів ведення вогню у напрямі Цхінвалі або інших населених пунктів на території Південної Осетії.

Як наголошується в заяві місії, такі висновки були зроблені після огляду території. Проте, зазначають представники ЄС, для всебічної оцінки потрібний доступ спостерігачів на територію Південної Осетії.

Спостерігачі також висловили занепокоєння у зв`язку з взаємними звинуваченнями сторін, що пролунали в останні дні, і закликали їх до стриманості.

Як стверджують представники Південної Осетії, з 29 липня по 1 серпня Цхінвалі неодноразово зазнавав мінометного та гранатометного обстрілу. Вогонь також вівся по "спостережному пункту підрозділу Збройних сил республіки Південна Осетія", що свідчить "про провокаційний характер даної акції".

Міноборони Росії розцінило повідомлення про обстріл як спробу нагнітання обстановки в регіоні і пообіцяло застосувати "всі наявні сили і засоби" для захисту мирних громадян і військових на території Південної Осетії. У свою чергу МЗС Грузії назвав ці заяви неприкритою загрозою. Грузинське зовнішньополітичне відомство розгледіло у військовій риториці Міноборони РФ "небезпечні плани Росії проти Грузії" і закликало міжнародну спільноту дати оцінку "мілітаристським заявам" РФ.

Лента.ру