Росія готова застосувати силу проти Грузії

Росія застосує силу для захисту жителів Південної Осетії й російських солдат від провокацій з боку Грузії.

Як передає радіостанція "Эхо Москвы", таку заяву сьогодні зробили в російському Міноборони. У відомстві відзначили, що в період з 29 липня по 1 серпня Цхінвалі піддавався неодноразовому мінометному й гранатометному обстрілу.

Як наголошується в заяві, "вогонь вівся по спостережному пункту підрозділу збройних сил Південної Осетії, що свідчить про провокаційний характер даної акції".

У Тбілісі, у свою чергу, звинувачення в провокації відкидають. Як заявив віце-спікер грузинського парламенту Михайло МАЧАВАРІАНІ, Росія сама готує провокації, бажаючи дестабілізувати обстановку і знову почати військові дії в регіоні.

Нагадаємо, сьогодні в Цхінвалі заявили про те, що вранці з території Грузії з міномета було обстріляно спостережний пункт міноборони Південної Осетії. В результаті інциденту ніхто не постраждав.