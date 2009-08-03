Новий глава НАТО готовий домовлятися з "м'якими" талібами

Новий Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен критично відгукнувся про боєздатність сил альянсу. "Якщо ми хочемо зберегти обороноздатність надалі, необхідно реформувати військові сили, підвищуючи їх оперативність і бойову готовність", - заявив Расмуссен в інтерв`ю німецькій телекомпанії ZDF.

Особливій критиці глава альянсу, який офіційно вступив на посаду 1 серпня, піддав створені кілька років тому сили швидкого реагування Nato Response Force (NRF). Расмуссен визнав, що НАТО поки що не виконало поставлене перед собою завдання. Спочатку NRF планувалося вкомплектувати 25 тисячами солдатів, але зараз у них налічується не більше 10 тисяч.

Крім того, Расмуссен зазначив, що НАТО змінює стратегію в Афганістані. На його думку, альянс не має альтернативи розширенню військових дій проти Талібану. Тільки після їх закінчення можна буде концентруватися на допомозі у відбудові та і створенні нової цивільної інфраструктури в країні, вважає голова НАТО.

В інтерв`ю данській газеті Politiken Расмуссен висловився за переговори з окремими помірними групами у рядах радикального ісламського руху Талібан. На його думку, це могло б допомогти примиренню в самому афганського суспільства. При цьому глава Альянсу зазначив, що НАТО не домовлятиметься з так званим "жорстким ядром" Талібану, який поважає тільки військову силу.

Іншою важливою метою своєї роботи Расмуссен назвав досягнення домовленості між НАТО і Євросоюзом, яка дозволила б взаємодіяти в Афганістані міжнародним силам ISAF з поліцейськими контингентами з європейських країн.

Deutsche Welle