Президент Венесуели спростовує чутки про смерть Фіделя Кастро

Президент Венесуели Уго Чавес спростував чутки про смерть кубинського лідера Фіделя Кастро.

"Ті, хто стверджує, що Фідель Кастро помер - брешуть. Він живий, і з ним все гаразд", - заявив Чавес, виступаючи по іспанськомовному телеканалу CNN.

"Кубинська революція триватиме і без Фіделя, оскільки вона не залежить від волі однієї людини", - додав лідер Венесуели.

Чавес зазначив, що він не сумнівається в своїй перемозі на майбутніх президентських виборах цієї неділі. "Нашу перемогу ми присвятимо тобі, Фідель, і братньому кубинському народові", - заявив Чавес.

"Ти нам необхідний на довгі роки з своєю силою волі і рішучістю, - сказав Чавес. - Ти всім своїм життям даєш нам чудовий урок вірності ідеям революції та соціалізму".

Раніше лідер Венесуели Уго Чавес заявив, що відразу після президентських виборів відвідає Кубу. Уго Чавес через свою передвиборчу кампанії не зміг взяти участь у святкуванні 80-річчя Кастро.

На Кубі з 28 листопада по 2 грудня пройшли урочисті заходи з нагоди 80-річчя Фіделя Кастро. В них взяли участь близько 1500 гостей з 76 країн світу. Закінчилися урочистості в суботу військовим парадом на майдані Революції в кубинській столиці.

РІА "Новини"