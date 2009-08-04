Пірати звільнили судно з українцями

Сомалійські пірати повністю звільнили німецький контейнеровоз Hansa Stavanger, на борту якого серед 24 членів екіпажа є українські громадяни, повідомляє Associated Press з посиланням на представника ВМС Великої Британії.

"Судно вийшло в море своїм ходом і продовжує рух під охороною військових кораблів Євросоюзу", - сказав агентству капітан британських ВМС Джон Харбор (John Harbour) в антипіратському центрі ЄС під Лондоном.

Він додав, що за його даними на борту судна немає постраждалих.

Раніше повідомлялося, що пірати одержали за звільнення контейнеровоза 2,7 мільйона доларів.

Німецький контейнеровоз Hansa Stavanger був захоплений піратами Сомалі 4 квітня за 400 кілометрів від портового міста Кісмайо (Kismayu). Його екіпаж складається з трьох російських громадян, двох громадян України, п`ятеро громадян Німеччини і 14 філіппінців, нагадує РІА "Новости".