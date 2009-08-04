Узбекистан проти нової російської військової бази в Киргизії

Ташкент виступає проти розміщення нової російської військової бази на півдні Киргизії і вважає, що її поява може призвести до дестабілізації в регіоні. Офіційна позиція Узбекистану викладена в поширеному в понеділок повідомленні агентства "Жахон" при МЗС країни.

"Узбецька сторона не бачить жодної необхідності і доцільності в реалізації планів щодо розміщення на півдні Киргизії додаткового контингенту російських збройних сил, про які йдеться в підписаному 1 серпня ц.р. Меморандумі "Про наміри Російської Федерації і Киргизької Республіки щодо подальшого розвитку і вдосконалення двосторонньої договірно-правової бази, яка регулює перебування російських військових формувань на території Киргизької Республіки, і розміщення додаткового російського військового контингенту на території Киргизької Республіки", - наводить повідомлення РІА "Новости".

"Реалізація подібних проектів на достатньо складній і важко передбачуваній території, де безпосередньо сходяться кордони трьох середньоазіатських республік, може дати імпульс для посилення процесів мілітаризації і збудження різного роду націоналістичних протистоянь, а також виступів радикальних екстремістських сил, що може призвести до серйозної дестабілізації обстановки в обширному регіоні", - наголошується в повідомленні агентства.

Бішкек раніше схвалив пропозицію Росії розмістити на території Киргизії додатковий російський військовий контингент.