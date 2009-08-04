117 людей отруїлися невідомим газом у Массачусетсі

Щонайменше 117 осіб було госпіталізовано після отруєння невідомим газом на заводі з переробки відходів в Нью-Бедфорді, штат Массачусетс. Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційні дані.

Двоє людей знаходяться в критичному стані. Серед потерпілих - робітники заводу ABC Disposal Service, на якому стався витік, а також поліцейські, пожежники і лікарі, які прибули на місце події.

Чим саме отруїлися люди, поки не встановлено. За попередньою версією, викид отруйної речовини стався при сортуванні відходів, доставлених на завод для переробки.

Компанія ABC Disposal Service існує вже сорок років. Як вказується на офіційному сайті, щорічно на заводах компанії переробляється більше 200 тисяч тонн відходів, що не становлять небезпеки для людини.

Лента.ру