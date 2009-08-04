Новий генсек НАТО розповість про свої пріоритети

08:59, 04 серпня 2009
Світ
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У Брюсселі відбудеться перше засідання

Сьогодні в Брюсселі відбудеться перше засідання Ради Північноатлантичного альянсу під головуванням нового Генерального секретаря Андерса Фог РАСМУССЕНА, який вступив на цю посаду 1 серпня, передає РІА «Новости».

Головною темою засідання стане ситуація в Афганістані.

Очікується, що А.РАСМУССЕН ознайомить послів 28 країн-членів НАТО зі своїм баченням пріоритетів цієї найбільшої військово-політичної організації.

Напередодні в ході своєї першої прес-конференції як Генсек НАТО А.РАСМУССЕН другим після забезпечення безпеки в Афганістані пріоритетом НАТО назвав нормалізацію відносин з Росією, які загострилися в результаті грузино-південноосетинського конфлікту.

Новий Генсек заявив також, що під його керівництвом політика розширення альянсу буде продовжена, проте підтвердив, що Грузія і Україна до членства в НАТО поки ще не готові.

У кріслі Генсека альянсу 56-річний А.РАСМУССЕН змінив Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, який відпрацював на цій посаді п`ятирічний термін.

Генсек НАТО призначається на чотири роки, але за згодою лідерів країн альянсу його мандат може бути продовжений ще на рік.

 

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