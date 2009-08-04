Обама святкує день народження
09:37, 04 серпня 2009Світ
1514 0
Ланч буде цілком робочим
Президент США Барак ОБАМА відзначає сьогодні 48-річчя, передає ІТАР-ТАСС.
Прес-секретар Білого дому Роберт ГІББС пообіцяв пізніше надати інформацію про те, як Б.ОБАМА проведе свій день народження.
Проте з його слів стало відомо, що ланч у Президента буде цілком робочим, а не святковим: до нього прийдуть сенатори, що представляють Демократичну партію, членом якої є і Б.ОБАМА. Законодавці і глава виконавчої гілки влади "продовжать розмову про свої пріоритети, про те, що вже досягнуто за перші півроку перебування адміністрації при владі", зазначив офіційний представник Б.ОБАМИ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter