Обама святкує день народження

Президент США Барак ОБАМА відзначає сьогодні 48-річчя, передає ІТАР-ТАСС.

Прес-секретар Білого дому Роберт ГІББС пообіцяв пізніше надати інформацію про те, як Б.ОБАМА проведе свій день народження.

Проте з його слів стало відомо, що ланч у Президента буде цілком робочим, а не святковим: до нього прийдуть сенатори, що представляють Демократичну партію, членом якої є і Б.ОБАМА. Законодавці і глава виконавчої гілки влади "продовжать розмову про свої пріоритети, про те, що вже досягнуто за перші півроку перебування адміністрації при владі", зазначив офіційний представник Б.ОБАМИ.