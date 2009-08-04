Обама стає мішенню замахів на 400% частіше, ніж Буш - Telegraph

Президент США Барак Обама щодня є метою більш ніж 30 замахів, повідомила його служба безпеки, пише газета The Telegraph.

З тих пір, як Обама обійняв свій пост, число замахів на президента збільшилося на 400% в порівнянні з періодом президентства Джорджа Буша, пише Рональд Кесслер, автор книги «В службі безпеки президента».

Деякі ситуації, в яких життя Обами було під загрозою, були розкриті і опубліковані, проте деталі більшості з них служба безпеки приховує, щоб не збільшувати кількість спроб.

Газета.ру