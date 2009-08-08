У Грузії проходять жалобні церемонії, приурочені річниці війни з Росією.

По всій країні тривала хвилина мовчання. Президент Михайло СААКАШВІЛІ на військовому кладовищі вшанував пам’ять вояків, що загинули, захищаючи територіальну цілісність країни, передає ICTV.

Напередодні грузинський уряд розсекретив матеріали, які свідчать, що ще вранці 7 серпня 2008 року Тбілісі стало відомо: на територію Південної Осетії вже увійшли російські танки. Відтак, за офіційним поясненням, в ніч на 8 серпня грузини не мали іншого виходу, як спробувати зупинити вторгнення, і Президент М.СААКАШВІЛІ віддав наказ атакувати Цхінвалі.

Офіційним приводом війни Москва назвала потребу захистити південних осетинів від грузинського геноциду. У результаті п’яти днів протистояння загинуло 64 російських та 175 грузинських солдатів, великих втрат зазнало й мирне населення. За різними даними, у Південній Осетії жертвами війни стали 162 особи, з грузинської сторони - 228. Понад 35 тис. біженців, переважно грузинів, і досі не можуть повернутися до своїх домівок.

Війна стала приводом для Росії визнати незалежність грузинських територій – Абхазії та Південної Осетії, щоправда, ці дії Москви підтримало лише Нікарагуа.