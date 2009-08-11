Вибух на шахті в Словаччині: 20 гірників загинули

20 гірників загинули в одному з коридорів шахти Хандлова в Центральній Словаччині, що опинилися в результаті вибуху під завалом.

Як передає РІА «Новости», про це повідомили на брифінгу прем`єр-міністр Словаччини Роберт ФІЦО та міністр економіки Словаччини Любомир ЯГНАТЕК.

За словами Л.ЯГНАТЕКА, рятувальники вже дістали на поверхню тіла шести загиблих. Досі в шахті дуже висока температура і немає кисню, зазначив він.

"Це величезна трагедія. Від імені уряду я висловлюю глибокі співчуття сім`ям загиблих", - сказав Р.ФІЦО.

Рятувальні роботи проводяться у вкрай складних умовах. У коридорі на глибині 314 метрів, де перебувають шахтарі, в результаті вибуху стався обвал породи. Температура там перевищує 70 градусів. Існує загроза нових вибухів вугільного пилу і метану.

Шахта Хандлова належить гірничо-видобувній компанії Hornonitrianske Bane Prievidza. Видобуток становить 300 тисяч тонн вугілля на рік.